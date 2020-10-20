Разработчик рассказал, как защитить смартфон от слежки

Разработчик рассказал, как защитить смартфон от слежки
Практически все приложения собирают данные о пользователе. Фото: unsplash

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток дал пользователям инструкцию по защите от слежки через смартфон.

Как сообщает агентство «Прайм», Черток заявил, что подавляющее большинство установленных на гаджете приложений следят за пользователем. По словам специалиста, в основном приложения собирают данные по местонахождению и интересам поиска владельца смартфона. Эксперт рассказал, что при удалении некоторых приложений получится отключить слежку со стороны тех, кто следит за пользователями в рекламных целях.

Черток отметил, что устанавливая приложения, пользователь самостоятельно дает разрешения приложениям на доступ к камере, микрофону, сообщениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, каков предельный срок службы смартфонов.

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