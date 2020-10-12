Эксперт рассказал, каков предельный срок службы смартфонов

Директор Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин объяснил, когда пора заменить смартфон на новый.

По словам эксперта, сейчас, в среднем, пользователи меняют телефоны раз в три года. Сложность в том, что новые модели гаджетов все меньше отличаются друг от друга, а владельцев смартфонов все сложнее удивить. Между тем, использование техники дольше, чем три года приводит к ухудшению работы телефона, подчеркнул Рябинин в разговоре с радио Sputnik.

Батарея за три года использования деградирует и плохо держит заряд, а емкость аккумулятора падает уже спустя два года после приобретения смартфона. Таким образом, чтобы использовать гаджет на полную мощность необходимо обновлять его не реже, чем раз в два-три года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда необходимо срочно отключить телефон, чтобы спасти его от поломки.