ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения COVID-19 за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за прошедшую неделю в мире были зафиксированы рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом.

Организация заявила в Женеве, что по состоянию на воскресенье, 18 октября, общее число случаев заражения в мире превысило 40 миллионов, а жертвами коронавируса стали 1,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за минувшую неделю во всех странах мира составил 2,4 миллиона. Кроме того, за семь дней в мире зарегистрировали 36 тысяч новых смертей, передает ТАСС.

Также сообщается, что в Европе зафиксировали 25-процентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей. Самая высокая смертность за прошедшую неделю наблюдалась в Индии: более 5,6 тысячи человек. Далее следуют США (4,8 тысячи), Бразилия (3,5 тысячи), Аргентина (2,4 тысячи) и Мексика (2,1 тысячи).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ирландия первой в ЕС вернула карантин из-за коронавируса.