В Исландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр землетрясения находился почти в двадцати километрах к югу от Рейкьявика. Фото: unsplash

Эпицентр землетрясения находился почти в двадцати километрах к югу от Рейкьявика. Фото: unsplash

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки у берегов Исландии, магнитуда которых достигала 5,6.

Все произошло во вторник, 20 октября, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр землетрясения находился почти в двадцати километрах к югу от Рейкьявика. А очаг подземной бури залегал на десятикилометровой глубине.

После землетрясения была зафиксирована серия афтершоков — повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности. Данные о разрушениях и жертвах не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр сейсмической грозы находился в районе городов Прокопьевск, Новокузнецк.