В Башкирии мужчина получил диагноз «беременность» и был отправлен к гинекологу

В пресс-службе Минздрава объяснили, что это была техническая ошибка. Фото: pixabay

В пресс-службе Минздрава объяснили, что это была техническая ошибка. Фото: pixabay

В Уфе врачи городской больницы нашли у местного жителя беременность и порекомендовали получить консультацию у гинеколога.

Как сообщает «Башинформ», это произошло в больнице №21, в которой мужчина находился на лечении. Запись о том, что он оказывается беременный, была поставлена в его истории болезни.

Мужчина не смог определиться, как это назвать: невнимательностью или халатностью. Он написал в соцсетях, что обратился к Минздраву Башкортостана с просьбой обратить на этот случай внимание.

В пресс-службе ведомства объяснили, что это была техническая ошибка, которая произошла во время оформления документов. В медучреждении выявили всех причастных и пообещали, что такого больше не повторится.

Кроме того, в ведомстве заметили то, что на опубликованном мужчиной фото не было подписи руководителя подразделения, а значит, что документы на тот момент еще не были проверены заведующим.

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