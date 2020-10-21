В Башкирии мужчина получил диагноз «беременность» и был отправлен к гинекологу

В Уфе врачи городской больницы нашли у местного жителя беременность и порекомендовали получить консультацию у гинеколога.
Как сообщает «Башинформ», это произошло в больнице №21, в которой мужчина находился на лечении. Запись о том, что он оказывается беременный, была поставлена в его истории болезни.
Мужчина не смог определиться, как это назвать: невнимательностью или халатностью. Он написал в соцсетях, что обратился к Минздраву Башкортостана с просьбой обратить на этот случай внимание.
В пресс-службе ведомства объяснили, что это была техническая ошибка, которая произошла во время оформления документов. В медучреждении выявили всех причастных и пообещали, что такого больше не повторится.
Кроме того, в ведомстве заметили то, что на опубликованном мужчиной фото не было подписи руководителя подразделения, а значит, что документы на тот момент еще не были проверены заведующим.
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