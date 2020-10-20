Жителя Финляндии обязали платить алименты за ребенка от любовника

В Финляндии по решению суда мужчине придется выплачивать алименты за ребенка, которого его жена родила от любовника.

Как сообщает Helsingin Sanomat, ребенок появился у семейной пары в 2014 году, однако спустя два года супруг узнал, что малыш был зачат не от него. Узнав о том, что жена ему изменила, мужчина пошел подавать на развод, требуя снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов.

Финское законодательство гласит, что у мужчины есть два года с момента рождения ребенка, чтобы снять с себя отцовские обязательства, если он не является ему биологическим родственником. Но если есть веские основания, то срок могут и продлить.

В суде мужчина утверждал, что был сильно потрясен после новости об измене супруги. Да и к тому же он поздно об этом узнал. Он добавил, что провел бы ДНК-тест раньше, если бы не стресс. Однако суд эти причины весомыми не посчитал и отклонил ходатайство.

Затем в «игру» вступила его бывшая супруга. Она через суд добилась от него ежемесячных выплат в размере 308 евро, которые ему придется выплачивать до совершеннолетия ребенка.

Кроме того, мужчину заставили оплатить судебные издержки бывшей жены.

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