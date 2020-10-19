Суд закончил фиктивный брак жительницы Ленобласти с иностранцем

Суд закончил фиктивный брак жительницы Ленобласти с иностранцем
Жительница в Ленобласти вступила в фиктивный брак. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области суд признал недействительным брак между местной жительницей и гражданином Азербайджана. Оказалось, что иностранец хотел получить документы для пребывания в России.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает прокуратура Ленинградской области. Отмечается, что правоохранители установили, что брак был заключен по просьбе гражданина Азербайджана, чтобы получить временное проживание и пропуск на въезд в город Сосновый Бор.

Брак был признан недействительным Сосновоборским городским судом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о фиктивным браке между петербурженкой и ее знакомым иностранцем. Было установлено, что местная жительница фиктивно вышла замуж за иностранца, чтобы ему было легче получить разрешение на проживание в России. Суд также признал брак недействительным.

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