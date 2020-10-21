Петербурженка отбилась от насильника на Серебристом бульваре, он успел сломать ей нос

Петербурженку чуть не изнасиловали. Фото: pixabay.com

Петербурженку чуть не изнасиловали. Фото: pixabay.com

В Петербурге жительница Приморского района смогла отбиться от насильника, несмотря на то, что он успел избить ее.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел 20 октября вечером на Серебристом бульваре. Неизвестный избил местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Женщина отбилась и сбежала, сам злоумышленник скрылся.

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Пострадавшую госпитализировали с ушибами головы и переломом носа, ее состояние оценили как удовлетворительное. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что таксист изнасиловал 25-летнюю петербурженку по дороге из клуба и высадил из машины.