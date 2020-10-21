Петербурженка отбилась от насильника на Серебристом бульваре, он успел сломать ей нос

Петербурженка отбилась от насильника на Серебристом бульваре, он успел сломать ей нос
Петербурженку чуть не изнасиловали. Фото: pixabay.com

В Петербурге жительница Приморского района смогла отбиться от насильника, несмотря на то, что он успел избить ее.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел 20 октября вечером на Серебристом бульваре. Неизвестный избил местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Женщина отбилась и сбежала, сам злоумышленник скрылся.

ы

Пострадавшую госпитализировали с ушибами головы и переломом носа, ее состояние оценили как удовлетворительное. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что таксист изнасиловал 25-летнюю петербурженку по дороге из клуба и высадил из машины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изнасилование насильник новости спб приморский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» уступил «Брюгге» — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Контрабандист наркотических марок в Петербурге сядет на 11 лет
Пассажир автобуса получил «уголовку» за кражу мобильника у ...
Надругавшегося над 7-летней девочкой незнакомца ищет полиция
Машинист верфей стал фигурантом дела после угроз взорвать банк ВТБ
В Ленобласти поймали рецидивистов, с ножом напавших на юного петербуржца
Петербурженка отбилась от насильника на Серебристом бульваре, он успел ...
Пожилая петербурженка потеряла карту, а после получила СМС о списании 100 тысяч