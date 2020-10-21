В Петербурге изменили закон ради памятника Блоку

В Санкт-Петербурге депутаты в третьем чтении приняли изменения в закон, которые позволят рассмотреть возможность памятника поэту Александру Блоку.

Такое решение парламентарии принял на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 21 октября.

Изменения нужно было внести в закон о размещении памятников в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Речь идет об участке улицы Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта, у дома №57.

«После принятия Проекта планируется рассмотреть возможность установки в Санкт-Петербурге памятника, посвященного выдающейся личности А.А.Блока», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Санкт-Петербурге стартовал проект по созданию подсветок для памятников и скульптур города.