В Петербурге стартовал проект по созданию подсветок для памятников и скульптур города

В Северной столице приступили к реализации проекта по освещению памятников культуры. В ближайшие полтора года в городе планируют подсветить 81 объект.

Как говорится в сообщении Смольного, сотрудники «Ленсвета» провели обследования объектов и выяснили, что в Петербурге у 200 памятников и скульптур нет подсветки, их практически не видно в вечернее время суток.

Сообщается, в планах на ближайшие полтора года – подсветить 81 объект. Еще 100 памятников и скульптур будут освещены в 2022 году.

«Памятники и необычные скульптуры – это не только достопримечательности, но и важные элементы архитектурного портрета Петербурга», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас подсветку имеют всего 74 памятника. Это преимущественно объекты историко-культурного наследия.

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