Мужчина ответит перед судом за кражу авто у доверчивого петербуржца

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в краже автомобиля.
Согласно данным следствия, злоумышленник познакомился с владельцем авто на улице, когда тому стало плохо и он вышел подышать воздухом. В ходе разговора он предложил мужчине помощь в парковке, а после посоветовал ему место, где можно отдохнуть.
Как сообщили на сайте прокуратуры города, воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил из кармана куртки ключи от транспорта, а затем скрылся.
Уголовное дело рассмотрит в Выборгский районный суд.
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