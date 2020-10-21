Мужчина ответит перед судом за кражу авто у доверчивого петербуржца

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в краже автомобиля.

Согласно данным следствия, злоумышленник познакомился с владельцем авто на улице, когда тому стало плохо и он вышел подышать воздухом. В ходе разговора он предложил мужчине помощь в парковке, а после посоветовал ему место, где можно отдохнуть.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил из кармана куртки ключи от транспорта, а затем скрылся.

Уголовное дело рассмотрит в Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец отсудил 150 тысяч у компании такси за нарушение авторских прав.