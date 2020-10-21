Мужчина ответит перед судом за кражу авто у доверчивого петербуржца

Мужчина ответит перед судом за кражу авто у доверчивого петербуржца
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в краже автомобиля.

Согласно данным следствия, злоумышленник познакомился с владельцем авто на улице, когда тому стало плохо и он вышел подышать воздухом. В ходе разговора он предложил мужчине помощь в парковке, а после посоветовал ему место, где можно отдохнуть.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил из кармана куртки ключи от транспорта, а затем скрылся.

Уголовное дело рассмотрит в Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец отсудил 150 тысяч у компании такси за нарушение авторских прав.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура санкт-петербурга суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу ДТП в Москве
Тренер Хабиба Нурмагомедова раскрыл грубые ошибки бойца UFC
Метро Петербурга привлекли к административной ответственности за оказание ...
ЗакС согласовал кандидатуру Малащенко на должность в правительстве Ленобласти
Мужчина ответит перед судом за кражу авто у доверчивого петербуржца
В Ленобласти согласовали нового председателя по экономическому развитию
В Ленобласти утвержден новый зампредседателя правительства по строительству и ЖКХ
Mountain Dew® и PUBG MOBILE перезарядят игроков