Петербуржец отсудил 150 тысяч у компании такси за нарушение авторских прав

Петербуржец отсудил 150 тысяч у компании такси за нарушение авторских прав
Петропавловская крепость. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге местный житель смог отсудить у компании такси компенсацию за нарушение авторских прав. На сайте такси, как утверждал истец, незаконно разместили панораму города его авторства.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает Кировский районный суд Петербурга. Уточняется, что панорамное изображение Петербурга было опубликовано на странице сайта такси. Петербуржец настаивал на том, что он является автором изображения и просил выплатить ему 250 тысяч рублей за незаконное использование его работы.

Суд иск удовлетворил частично – истец получит 150 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге «глянцевый» фотограф взыскал с певицы Зары 150 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Его не устроило, что исполнительница использовала фотографии с своих социальных сетях. С певицы он требовал более 1,6 млн рублей.

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