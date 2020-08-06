В Петербурге «глянцевый» фотограф взыскал с певицы Зары 150 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Петроградский районный суд рассмотрел иск фотографа Фёийада де Шовена Франсуа Режи Диониса к Зарифе Пашаевне Мгоян (настоящее имя певицы Зары) о нарушении авторских прав.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в октябре 2017 года фотограф по заказу журнала Cosmopolitan провел фотосессию с участием Зары в здании «Геликон-опера» на Большой Никитской улице в Москве. Один из снимков стал обложкой глянцевого издания в январе 2018 года.

Впоследствии господин Дионис заметил, что эта фотография использовалась на официальном сайте и YouTube-канале певицы, а также на афишах, в Instagram Зары и клипе на песню «С понедельника». Фотограф потребовал взыскать с артистки 1 619 500 рублей за нарушение авторских прав, а также моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако суд постановил выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей.

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