С Ефремова взыскали 117 тысяч неоплаченного налога за джип, на котором он попал в ДТП

С актера Михаила Ефремова взыскали 117 тысяч рублей, которые он задолжал в виде налогов на внедорожник. Именно на этом джипе актер попал в злополучное ДТП на Садовом кольце.

В пятницу, 10 июля, мировой суд Хамовнического района Москвы постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей неоплаченных транспортных налогов за машину марки Jeep Grand Cherokee, на которой он 8 июня, находясь в нетрезвом состоянии, врезался в газель. Водитель последней скончался от полученных травм.

О взыскании долгов пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к следствию. При этом, по информации агентства, в пресс-службе самого суда не стали объяснять, какие именно средства задолжал актер.