С Ефремова взыскали 117 тысяч неоплаченного налога за джип, на котором он попал в ДТП

С Ефремова взыскали 117 тысяч неоплаченного налога за джип, на котором он попал в ДТП
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

С актера Михаила Ефремова взыскали 117 тысяч рублей, которые он задолжал в виде налогов на внедорожник. Именно на этом джипе актер попал в злополучное ДТП на Садовом кольце.

В пятницу, 10 июля, мировой суд Хамовнического района Москвы постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей неоплаченных транспортных налогов за машину марки Jeep Grand Cherokee, на которой он 8 июня, находясь в нетрезвом состоянии, врезался в газель. Водитель последней скончался от полученных травм.

О взыскании долгов пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к следствию. При этом, по информации агентства, в пресс-службе самого суда не стали объяснять, какие именно средства задолжал актер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья Михаила Ефремова готовится ко множеству трудностей, с которыми им предстоит столкнуться, если актера отправят за решетку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
долги михаил ефремов смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Просроченные водительские права в России будут действительны до конца года
Полицейского подозревают в убийстве пенсионера из-за долга в Петербурге
В России предложили провести деноминацию рубля
Семейная пара отсидит за изнасилования десятилетних близнецов
В Петербурге отправили за решетку аферистку, которая продавала поддельные ...
Медведев рассказал, что «Зенит» оплатит часть расходов по ...
«Водоканал» готовится к сильным субботним ливням в Петербурге
С Ефремова взыскали 117 тысяч неоплаченного налога за джип, на котором он ...