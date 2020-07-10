Семья Ефремова готовится к худшему, если актера посадят

У родных артиста может возникнуть множество трудностей.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем пишет СтарХит. Ресторатор Татьяна Беркович, подруга семьи актёра Михаила Ефремова, рассказала, как непросто сейчас приходится родным артиста. Сейчас супруга знаменитости растит троих детей, и он осознает, что может остаться с ними одна. Старшей дочери сейчас 16 лет и вполне возможно, что подростку придется пойти работать.

«Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают»,

— сказала Беркович.

Ефремов, уверяет ресторатор, не такой уж богатый человек, как думают многие. Он «скромно одевается, ездит на обычной машине». Напоминаем, что артиста обвиняют в смертельном ДТП – Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину.