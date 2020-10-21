«Лечит души»: в российский кинопрокат выходит фильм «Доктор Лиза»

В четверг, 22 октября, на отечественных широких экранах стартует одна из самых ожидаемых кинопремьер года — фильм «Доктор Лиза» о правозащитнице и медике Елизавете Глинке.

Фильм, основанный на реальных событиях, повествует об одном дне Елизаветы Глинки, которая посвятила всю свою жизнь помощи людям. Врач-реаниматолог, она каждую неделю вместе с добровольцами приезжала на Павелецкий вокзал в Москве, чтобы раздать нуждающимся лекарства и еду. Кроме того, доктор Лиза принимала активное участие в работе первого Московского хосписа, стараясь облегчить жизнь людям с неизлечимыми заболеваниями, в том числе — онкологическими. Как описали этот фильм в пресс-службе администрации Ленобласти — кино «о самой милосердной женщине нашей современности».

Доктор Лиза трагически погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года. В полнометражном фильме роль Елизаветы Петровны исполнит Чулпан Хаматова. Её коллегой по кино является Константин Хабенский. Оба актера известны своей активной благотворительной деятельностью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник» удостоился главного приза Международного Московского кинофестиваля.