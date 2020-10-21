Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДФЛ до 15%

Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект об увеличении налогообложения доходов физических лиц до 15%. Это коснется граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей за налоговый период. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
По данному закону предусматривается увеличение суммы страховых взносов, сборов, налогов, пеней и штрафов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Напомним, что сам проект был разработан по поручению президента России Владимира Путина от 8 июля. Данная инициатива позволит создать дополнительный источник средств, направленных на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
На данный момент НДФЛ для физических лиц с доходами выше 5 млн рублей предполагает 13%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин поручил освободить выплаты врачей от НДФЛ.