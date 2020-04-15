Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ

Выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ. Об это заявил президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства в среду, 15 апреля.

«Цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, чистыми», — сказал Путин.

Речь идет о выплатах медикам, работающим с коронавирусом. Размер дополнительной выплаты для врачей составляет 80 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала — 50 тыс. рублей, для младшего персонала — 25 тыс. рублей, для врачей скорой помощи — 50 тыс., для фельдшеров и водителей скорой — 25 тыс.

По поручению путина в нормативно-правовую базу будут внесены изменения, которые освободят данные выплаты от налогов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил направить безвозмездную материальную помощь малому и среднему бизнесу.