Путин предложил предоставить МСП безвозмездную помощь от государства

Владимир Путин выступил на заседании правительства Российского Федерации, озвучив меры поддержки бизнеса в период кризиса, вызванного коронавирусом.

Путин предложил малому и среднему бизнесу безвозмездную материальную помощь от государства в размере 12 130 рублей на одного работника ежемесячно. Полученные деньги, в том числе, можно направить на выплаты заработных плат.

Для получения финансовой поддержки организациям необходимо выполнить единственное условие — максимально сохранить занятость на уровне 90%. Кроме того, президент предложил помочь регионам, выделив на это 200 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Владимира Владимировича Путина, для борьбы с коронавирусной инфекцией, возможно, будут привлечены средства Министерства обороны Российской Федерации.