Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19

Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Для борьбы с коронавирусной инфекции в России могут быть задействованы средства Министерства обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с правительством в понедельник, 13 апреля.

Основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве.

Путин подчеркнул, что во многих регионах России Министерство обороны на выделенные деньги развернуло инфекционные больницы. Они также могут быть задействованы в рамках борьбы с пандемией.

Президент России Владимир Путин проводит видеосовещание с правительством РФ по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и борьбой с распространением коронавируса.

С докладами на совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

В России по данным на 13 апреля подтверждено 18 тыс. 328 случаев коронавируса. Вылечились 1 тыс. 470 пациентов, скончались 148 человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 владимир путин коронавирус министерство обороны минобороны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Институт в Петербурге погасил задолженность по зарплате после вмешательства ...
Российские автозаводы массово возвращаются к работе
Ученые Петербурга рассказали, кто умирает от коронавируса чаще всего
В России подготовят почти 100 тысяч коек для зараженных COVID-19
Медики первыми протестируются на антитела к коронавирусу
Голикова: в Москве и Подмосковье к следующей неделе увеличится количество ...
Сервисы доставки еды получат поддержку по поручению Путина
Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19