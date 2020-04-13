Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19

Для борьбы с коронавирусной инфекции в России могут быть задействованы средства Министерства обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с правительством в понедельник, 13 апреля.
Основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве.
Путин подчеркнул, что во многих регионах России Министерство обороны на выделенные деньги развернуло инфекционные больницы. Они также могут быть задействованы в рамках борьбы с пандемией.
Президент России Владимир Путин проводит видеосовещание с правительством РФ по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и борьбой с распространением коронавируса.
С докладами на совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
В России по данным на 13 апреля подтверждено 18 тыс. 328 случаев коронавируса. Вылечились 1 тыс. 470 пациентов, скончались 148 человек.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону.