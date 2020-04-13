Путин: обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону

Ближайшие недели продемонстрируют результаты усилий властей и медиков по борьбе с коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Ближайшие недели продемонстрируют результаты усилий властей и медиков по борьбе с коронавирусом. Фото: kremlin.ru

В понедельник, 13 апреля, Владимир Путин снова выступил с обращением по поводу текущей ситуации с коронавирусом в стране.

По словам российского лидера, ситуация меняется не в лучшую сторону. День ото дня количество заболевших резко возрастет, новые пациенты переносят инфекцию гораздо тяжелее. Сложно как-либо спрогнозировать ситуацию, отмечает президент. Однако при этом, подчеркнул Путин, пока медикам и властям удается действовать на упреждение, максимально замедляя распространение болезни.

Отметим, что за прошедшие сутки в России выявили 2558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1355 человек заболели в Москве, 495 — в Подмосковье. 121 новый пациент с COVID-19 в Петербурге, еще 16 — в Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил волнения относительно здоровья главы государства.