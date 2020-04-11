Песков рассказал про здоровье Путина

Во время активного распространения коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин продолжает усердно трудиться. Многие переживают за здоровье лидера государства. Успокоить всех поспешил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

Здоровье Путина Песков оценил как отменное. При этом, пресс-секретарь сослался на рабочий график лидера страны, который является очень плотным.

Несмотря на то, что все встречи в период эпидемии проходят в формате видеоконференций, количество рабочих мероприятий даже увеличилось. В связи с этим, Путин работает больше, чем обычно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции. Пока что, коронавирус распространяется в России стремительно. Сделать какие-либо выводу о ситуации с COVID-19 можно будет ближе к концу следующей недели.