В Честь 800-летия Александра Невского в Петербурге могут провести световое шоу

В Петербурге готовятся к 800-летию Александра Невского. Фото: Baltphoto

В Петербурге готовятся к 800-летию Александра Невского. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга предложил провести в 2021 году в честь 800-летия Александра Невского в Северной столице световое шоу, посвященное полководцу и его эпохе. Об этом губернатор города рассказал на открытии заседания Оргкомитета по подготовке к празднованию.

Как сообщают в Смольном, празднования в честь Александра Невского пройдут по всей России, при этом Петербург станет центром проведения мероприятий.

«Он – небесный покровитель нашего города. И мы должны провести юбилейные торжества на высоком уровне», – сказал губернатор Александр Беглов.

Кроме этого, в декабре 2020 года на территории парка «Россия – моя история» откроется фотовыставка «Во имя Святого Князя».

Также Александр Беглов отметил, что над подготовкой торжеств совместно будет работать правительство города, Санкт-Петербургская митрополия, общественные организации и бизнес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о важности Северного морского пути для Петербурга.