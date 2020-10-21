В октябре над небом Петербурга может появиться северное сияние

В октябре над небом Петербурга может появиться северное сияние
Северное сияние - редкое, но не уникальное явление в Петербурге и Ленобласти. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Ученые заметили усиление солнечной активности с начала октября этого года. Данное событие может вызвать появление северного сияния над небом Северной столицы, но только при условии безоблачной погоды.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной астрономии Российской академии наук, в 2020 году был небольшой рост солнечной активности, и сейчас вспышки начали увеличиваться, что может привести к солнечному сиянию. На данный момент, ученые констатируют около 30 солнечных пятен на небе, при этом в период с 26 сентября по 8 октября не было ни одного.

Предсказать данное природное явление ученые не могут с точностью, это зависит от магнитных бурь на солнце, которые могут произойти или нет. Кроме этого, сообщается, что увидеть сияние можно будет только в темное и безоблачное время суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что северное сияние было замечено над Ладожским озером.

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