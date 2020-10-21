На Большевиков коммунальная авария: прорвало трубу с кипятком

Весь двор окутало паром. На место должны были выехать сотрудники аварийных служб.

В Невском районе в ночь на 22 октября произошла коммунальная авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на проспекте Большевиков возле дома номер 28. Из-за прорыва трубы с кипятком весь двор окутало паром, водой залило дороги. Автомобили, припаркованные на участке, стоят в большой луже.

Свидетели делятся кадрами с места инцидента. Не уточняется, приехали ли сотрудники аварийных служб. Также непонятно, не пострадал ли кто. Спасатели предупреждают горожан, что нельзя подходить к месту аварий, чтобы избежать несчастных случаев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Космонавтов среди ночи прорвало трубу с кипятком. К месту инцидента оперативно прибыли службы для устранения неполадок. Очевидцы отметили, что припаркованные машины оказались по полколеса в кипятке.