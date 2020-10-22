Киркоров объяснил, почему не здоровается с художником Сафроновым

Певец убежден, что знакомый говорит о нем гадости за спиной.

Певец Филипп Киркоров не поздоровался с художников Никасом Сафроновым в антракте мюзикла «Шахматы». Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Артист объяснил, почему не пожал руку знакомому – он убежден, что Сафронов говорит про него гадости за спиной. Художник, комментируя слова Киркорова, заверил, что так никогда не поступал, потому что уважает артиста. Он добавил, что певец – большой профессионал, гениальный артист и хороший человек.

Сафронов напомнил, что дважды рисовал портреты Киркорова, так как понимает величие человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров защитил Пугачеву, которую обвиняли в крахе карьеры Легкоступовой. Он сказал много добрых слов о покойной, а также вспомнил о дружбе в молодости.