«Грязные слухи»: Киркоров защитил Пугачеву, которую обвиняли в крахе карьеры Легкоступовой

Аллу Пугачевой до сих пор обвиняют в крахе карьеры Валентины Легкоступовой. В день похорон исполнительницы знаменитой песни «Ягода-малина» Филипп Киркоров заступился за примадонну.

В четверг, 20 августа, поклонники похоронили Легкоступову. После в передаче «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов, Киркоров высказался о смерти исполнительницы. Он сказал много добрых слов о покойной, а также вспомнил о дружбе в молодости.

Король российской эстрады также решил ответить на обвинения в адрес примадонны, которая якобы мешала карьере Легкоступовой. Он назвал все слова, витающие вокруг темы «грязными слухами».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров разозлил поклонников кроссовками за 7 миллионов. В комментариях под фото в обновке многие подписчики критикуют звезду за привычку хвастаться роскошью в период, когда многие люди лишились работы.