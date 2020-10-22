Следователи выяснят, почему Александровские ворота разрушили во время реставрации

Следователи выяснят, почему Александровские ворота разрушили во время реставрации
Работы у Александровских ворот. Фото: КГИОП

Следственный комитет России намерен выяснить, при каких обстоятельствах были разрушены Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.

Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

О порче объекта культурного наследия регионального значения в октябре этого года сообщал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры., писала gazeta.spb.ru. Оказалось, что работы на Химиков, 20 велись без согласования проекта и разрешения.

Договор на их аренду город по программе «Рубль за метр» заключил с ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». Арендатор по этой программе должен был спасти разрушающуюся постройку.

Вместо этого, как выяснилось, строители незаконно разобрали часть кирпичной кладки конструкции ворот.

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