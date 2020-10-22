Следователи выяснят, почему Александровские ворота разрушили во время реставрации

Следственный комитет России намерен выяснить, при каких обстоятельствах были разрушены Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.
Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
О порче объекта культурного наследия регионального значения в октябре этого года сообщал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры., писала gazeta.spb.ru. Оказалось, что работы на Химиков, 20 велись без согласования проекта и разрешения.
Договор на их аренду город по программе «Рубль за метр» заключил с ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». Арендатор по этой программе должен был спасти разрушающуюся постройку.
Вместо этого, как выяснилось, строители незаконно разобрали часть кирпичной кладки конструкции ворот.