Атлантический циклон принесет в Петербург 22 октября потепление

В Петербурге в четверг, 22 октября, значительно потеплеет. К Северной столице идет влажное атлантическое тепло.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Он уточнил, что погоду в городе будет определять теплая часть атлантического циклона, центр которого уйдет на юг Финляндии.

В результате в Петербурге установится облачная погода, ожидаются дожди. При этом в течение дня и ночи может выпасть 7-12 мм осадков. Температурный же фон на 1-2 градуса превысит климатическую норму.

Воздух прогреется до +10 градусов, юго-восточный ветер может разогнаться до 10 м/с. Он будет порывистым.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на этой неделе в некоторые российские регионы придет аномальная погода. В Гидрометцентре утверждали, что в регионах Северо-Западного округа во второй половине недели температура может упасть на один-два градуса ниже нормы.