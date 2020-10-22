Пожар в здании на Фермском шоссе тушат более 50 пожарных

Пожар в здании на Фермском шоссе тушат более 50 пожарных
Пожар на Фермском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Под утро в Выборгском районе Петербурга загорелось полузаброшенное здание 1905 года постройки. На месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, МЧС и скорой помощи.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пожар произошел по адресу Фермское шоссе, 35, рядом со станцией метро «Удельная». Возгорание началось около четырех ночи.

Фермское шоссе затянуло дымом. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидца, на месте происшествия работают спецслужбы: 13 пожарных машин, кареты скорой помощи и службы МЧС. К борьбе с огнем привлекли более 60 огнеборцев. Со слов пожарных, здание загорелось из-за проблем с проводкой.

Рядом с загоревшимся на Фермском шоссе домом находится АЗС. Фото: vk.com/spb_today

Также сообщается, что из-за работ по ликвидации огня ограничен проезд по улице Аккуратова. По данным на 9 утра, огонь все еще не потушен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большевиков коммунальная авария: прорвало трубу с кипятком.

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