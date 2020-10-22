Детей эвакуировали из детсада на Косыгина из-за короткого замыкания

Утром в дошкольном образовательном учреждении в Красногвардейском районе Петербурга произошло задымление из-за короткого замыкания.

Об этом стало известно во вторник, 22 октября. Все произошло около 10 утра в детском саду №95, расположенном на проспекте Косыгина, 9. На втором этаже здания произошло короткое замыкание в светильнике без горения.

Как сообщили в городской пресс-службе главка МЧС России, в связи с задымлением была объявлена эвакуация воспитанников и персонала. На улицу вышли 84 человека: 52 ребенка и 32 сотрудника детского сада. Никто из присутствующих не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Идет проверка.

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