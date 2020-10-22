В самолете Sukhoi SuperJet-100 рейса Воронеж – Москва сработал датчик неисправности

На борту самолета Sukhoi SuperJet-100, который направлялся из Воронежа в Москву, сработал датчик неисправности. Воздушное судно готовится сесть в Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что датчик сработал из-за неисправности шасси во время полета.

Известно также, что датчик подал сигнал примерно спустя 50 минут после вылета самолета из Воронежа.

Ранее gazeta.spb.ru писала о причинах, по которым россияне чаще всего опаздывают на самолет. Как оказалось, большинство винит в своих опозданиях пробки. Еще 14% респондентов смогли проспать рейс, 9,5% — вовсе забывали о перелете, а 7% путали дату или время вылета. Некоторые, как в кино, путали аэропорты или не успевали на стыковочные рейсы, не рассчитав размер воздушной гавани.