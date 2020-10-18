Россияне назвали причины, по которым чаще всего опаздывали на самолет

Жители России признались, как часто опаздывают на авиарейсы и по каким причинам. Большинство винит в своих опозданиях пробки.

Как сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса сервиса OneTwoTrip, всего 27% респондентов признались в том, что они когда-нибудь опаздывали на самолет. Причем для 9% из них это были единичные случаи.

Самой популярной причиной опоздания на самолет оказались обычные пробки, которые указали 48% участников опроса. Еще 14% сообщили, что умудрились проспать рейс, 9,5% и вовсе забывали о полете, а 7% путали дату и время вылета. Кроме того, 21% респондентов приезжали не в те аэропорты, не успевали на стыковку или не рассчитывали размер воздушной гавани.

Чаще всего российские пассажиры опаздывают на рейсы в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону. А если говорить о международных рейсах, то в здесь в топ-5 попали Киев, Рио-де-Жанейро, Хельсинки, Варшава и Милан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами.