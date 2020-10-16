Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами

Теперь самолеты будут летать в Сербию и Кубу.

Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами: Сербией и Кубой. Об этом сегодня 16 октября, сообщает ТАСС, ссылаясь на решение Росавиации.

Самолеты получили возможность летать в эти государства с 15 октября. Также 1 ноября у россиян появится шанс уехать в Японию. Также в Росавиации заявили об увеличении количества рейсов в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и в Белоруссию.

До этого для туристов стали доступны следующие страны: Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажир из Махачкалы задымил на борту самолета до Петербурга. Уточняется, что он может заплатить штраф в размере до 1,5 тыс. рублей.