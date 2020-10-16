Пассажир из Махачкалы задымил на борту самолета до Петербурга

В Петербурге пассажира, который курил на борту самолета из Махачкалы, встретила в Пулково полиция. Теперь ему грозит штраф.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. По данным правоохранителей, во время полета 30-летний пассажир курил в туалетной кабине. Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в Пулково.

Уточняется, что он может заплатить штраф в размере до 1,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в петербургском аэропорту Пулково задержали пьяного жителя Архангельской области. Он направлялся в Северодвинск. От мужчины пахло алкоголем, он бродил по аэропорту, шатаясь.