Пьяный пассажир из Пулково попал в полицию вместо Северодвинска

Задержание в Пулково. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Задержание в Пулково. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В петербургском аэропорту Пулково задержали пьяного жителя Архангельской области. Вместо Северодвинска пассажир оказался в отделении полиции.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает УТ МВД России по СЗФО. Внимание полиции мужчина привлек своей шатающейся походкой, от него пахло алкоголем.

Правоохранители задержали его и доставили в дежурную часть, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Теперь пассажиру грозит штраф до 1,5 тыс.рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что транспортные полицейские раскрыли кражу сумки в перронном автобусе в Пулково. Оказалось, что это сделал 45-летний водитель перронного автобуса. Убирая салон после перевозки пассажиров, мужчина заметил забытую сумку и, недолго думая, присвоил ее себе.