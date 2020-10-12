Транспортные полицейские раскрыли кражу сумки в перронном автобусе в Пулково

Транспортные полицейские раскрыли кражу сумки в перронном автобусе в Пулково
Похищенное вернут владелице, а водителю автобуса грозит уголовное наказание. Фото: Baltphoto

У пассажирки аэропорта Пулково, летевшей из Северной столицы в Москву, пропала сумка с личными вещами. За помощью женщина обратилась к сотрудникам дежурной части транспортной полиции.

Пострадавшая объяснила, что в сумке находились личные вещи: одежда, парфюм, средства для укладки волос и другие предметы. Общую сумма ущерба женщина оценила в 24 тысячи рублей. Она добавила, что взяла с собой сумку в качестве ручной клади, поэтому последний раз видела пропажу в перронном автобусе, который вез её вместе с другими пассажирами рейса от терминала к самолету.

На месте происшествия и в столе находок сумку не обнаружили. Недолгое расследование показало, что злоумышленником был 45-летний водитель перронного автобуса. Убирая салон после перевозки пассажиров, мужчина заметил забытую сумку и, недолго думая, присвоил её себе. Женские вещи, которые были в ней, вор решил подарить дочери.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе вор, укравший у прохожего сумку с деньгами и документами, попался полицейским.

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Транспортные полицейские раскрыли кражу сумки в перронном автобусе в Пулково
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