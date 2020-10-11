Укравший у петербуржца сумку с деньгами и документами мужчина попался полиции

Укравший у петербуржца сумку с деньгами и документами мужчина попался полиции
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга местный житель лишился сумки с деньгами и документами. Спустя день полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

В четверг, 8 октября, в отдел полиции обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил пропажу в своей квартире. Сумма ущерба составила 50,8 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 46-летний безработный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе задержали двух мужчин, жестоко избивших местного жителя из-за двух металлических труб.

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