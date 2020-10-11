В Петергофе задержали двух мужчин, жестоко избивших местного жителя из-за двух металлических труб

В Петродворцовом районе Петербурга двое неизвестных жестоко избили местного жителя, а после украли с его огорода несколько металлических труб. Злоумышленников удалось задержать в этот же день.

Преступный инцидент произошел в субботу, 10 октября. Двое мужчин избили 35-летнего жителя Петергофа ради двух металлических труб, а после попытались скрыться. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами головы.

Задержанными оказались 31-летние местные жители. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти безработный избил сожительницу кастрюлей и ограбил.