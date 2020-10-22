В Петербурге прокуратура заинтересовалась неправомерными действиями Межведомственной комиссии

В Петербурге прокуратура Центрального района решила вопрос с «лазейками» при перепланировках в многоквартирных домах. До этого многие проекты стопорились из-за Межведомственной комиссии, которая требовала перед началом ремонтных работ проводить собрание с собственниками. И если они были не согласны, то процесс перепланировок для предпринимателей усложнялся.

Как сообщает АБН со ссылкой на председателя комиссии по строительству регионального отделения «Опоры России» Глеба Лукьянова, данную проблему удалось урегулировать с помощью вмешательства прокуратуры Центрального района.

Там выяснили, что Межведомственная комиссия принимает избыточные меры при разрешении на перепланировки квартир. Само собрание с собственниками не входит в число обязательных, а также, по словам прокуратуры, является неправомерным. В итоге, из-за таких мероприятий работы по переустройству помещений откладываются и бизнес в городе стопорится.

Обычно предприниматели используют старый жилой фонд для организации мини-отелей или квартир, которые сдают людям на короткий или длительный срок.

Данное решение прокуратуры Глеб Лукьянов назвал «гигантской победой в битве с бюрократией».

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