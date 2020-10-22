В Петербурге создадут Центр повышения квалификации для педагогов

В Петербурге создадут Центр повышения квалификации для педагогов
В Северной столице появится Центр повышения кфалификации для педагогов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В четверг, 22 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о создании Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Об этом сообщает Смольный.

Уточняется, что Центр будет создан в рамках программы «Учитель будущего» для актуализации профессиональных знаний у учителей. Педагоги смогут пройти необходимые курсы по подготовке к обучению и воспитанию учеников. Будут предоставлены новые методы и формы для занятий с подрастающим поколением.

«Это позволит внедрить в образовательный процесс современные технологии и повысить качество общеобразовательных программ. Что, в свою очередь, поможет ученикам петербургских школ существенно улучшить свои результаты в международных исследованиях качества образования», – говорится в сообщении Смольного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожаловаться на качество питания в школах можно будет по «горячей линии».

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