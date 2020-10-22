В Петербурге замдиректора строительной компании получил штраф за несоблюдение антикоронавирусных мер

В четверг, 22 октября, прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения условий труда при производстве капитального ремонта. Замдиректора строительной компании был выписан штраф за несоблюдение ряда условий на стройке, в том числе нарушение мер безопасности по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По факту проверки, прокуратурой было выявлено, что на объекты строительства был произведен допуск посторонних лиц, сами зоны строительства не выделены и не имеют ограждения. Также проходы к рабочим местам захламлены мусором и строительными материалами.

Кроме этого, работы осуществляются сотрудниками без применения средств индивидуальной защиты и систем защиты от падения людей с высоты. Работа на высоте осуществляется в условиях отсутствия ответственного исполнителя.

В отношении замдиректора компании выписан административный штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нелегальным перевозчикам выписан штраф на сумму свыше 3 млн рублей.