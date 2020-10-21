В Петербурге нелегальным перевозчикам пассажиров выписан штраф на сумму более 3 млн рублей

В Северной столице за 9 месяцев 2020 года проведено 496 проверок и осмотрено 5 652 транспортных средства с целью выявления нелегальных перевозчиков, которые создают риск для безопасности и жизни пассажиров.

Как сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, за текущий год возбуждено 267 дел об административных правонарушениях, а также вынесено 212 постановлений о штрафах на общую сумму 3,67 млн рублей.

«За последние годы в Северной столице перестали функционировать 10 нелегальных перевозчиков, владевших более чем 100 автобусами», – заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Отмечается, что помимо безопасности пассажиров, нелегальные перевозчики создают также еще одну проблему – невозможность расплатиться за проезд с помощью электронной карты «Подорожник», которую обязаны принимать к оплате все транспортные предприятия Санкт-Петербурга, включая операторов коммерческих маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Дамбе ограничат движение транспорта до конца недели.