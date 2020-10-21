На дамбе Петербурга ограничат движение транспорта до конца недели

На дамбе Петербурга ограничат движение транспорта до конца недели
Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

На автомобильной трассе Комплекса защитных сооружений попеременно ограничат движение транспорта.

Так, проезд будет затруднен с 21 по 25 октября. К перекрытию планируется до двух полос движения. Как сообщила пресс-служба ФКП КЗС, на мосту водопропускного сооружения В-4 с Финской стороны проводят технологические работы.

Водителей просят планировать маршрут с учетом соответствующих ограничений, а также следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями и соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие ограничения ждут петербуржцев на дорогах с 21 октября.

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