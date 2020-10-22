Владимир Путин: принятых мер по борьбе с коронавирусом в России достаточно

Президент России Владимир Путин сообщил на ежегодном заседании международного клуба «Валдай» о том, что на данный момент нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной в России из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Владимира Путина, принятых ограничительных мер достаточно, так как в стране эффективно сработала медицина по борьбе с коронавирусом. А также после весенней пандемии удалось подготовить резервы коечного фонда.

Кроме этого, глава государства отметил появление лекарств от инфекции. Тем более, теперь, как утверждает Владимир Путин, медики знают, что делать.

«Лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», – заявил Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин рассказал о гордости за страну и медиков в период пандемии.