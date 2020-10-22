Владимир Путин рассказал о гордости за страну и врачей в период пандемии Covid-19

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что гордится медиками и гражданами страны, которые проявили себя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что в очередной раз граждане России сделали все возможное в самые тяжелые времена. Это, по словам президента, отличный повод для гордости.

Кроме этого, глава государства отметил важность врачей и медицинского персонала, которые борются на передовой с коронавирусом. Также Владимир Путин подчеркнул, что главная цель – это бороться за жизнь каждого человека.

Президент России видит ключевую роль развития страны в гражданском обществе. Именно их запросы должны быть услышаны и реализованы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге двух медиков наградили посмертно за борьбу с коронавирусом.