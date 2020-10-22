Двух петербургских медиков наградили за борьбу с Covid-19 посмертно

Врачей Петербурга наградили за борьбу с коронавирусом. Фото: pixabay

Врачей Петербурга наградили за борьбу с коронавирусом. Фото: pixabay

В четверг, 22 октября, председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил работникам медучреждений награды за борьбу с коронавирусом. Среди них есть и петербургские медики.

Как сообщают в Смольном, среди награжденных есть и те, кто были удостоены награды посмертно. Врач-акушер-гинеколог Лариса Веселаго и медсестра Валентина Шужина. Родственникам погибших передали награды – Орден Пирогова и Медаль Луки Крымского.

Кроме этого, Медаль Луки Крымского вручена медсестре Екатерине Мироновой. Ордена Пирогова удостоены ректор Первого медицинского университета им. Академика Павлова Сергей Багненко и заместитель генерального директора НМИЦ им. Алмазова Александра Конради.

Напомним, что Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены указом президента РФ в июне 2020 года. Орден Пирогова получили 103 петербургских врача. Медалью Луки Крымского награжден 31 работник здравоохранения среднего звена. 17 медиков были награждены посмертно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за сутки было выявлено почти 16 тыс. случаев заражения коронавирусом.