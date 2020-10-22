В России за сутки коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек

В России коронавирус выявили более чем у 1,4 млн человек. Фото: pixabay.com

В России коронавирус выявили более чем у 1,4 млн человек. Фото: pixabay.com

В России продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки статистику пополнили еще почти 16 тысяч человек.

Такие данные в четверг, 22 октября, приводит оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Отметим, что за все время пандемии в России было подтверждено 1 463 306 случаев. При этом выздороветь смогли более 1,1 млн человек. В настоящее время от инфекции страдают более 300 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге ужесточат масочный режим. Через несколько дней, с 26 октября, пассажиров без масок могут не пустить в общественный транспорт и такси.

При этом в Смольном обещают увеличить число проверок в поисках нарушителей масочного режима. Отмечалось, что водители и кондукторы также обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты.