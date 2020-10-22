Петербуржцам без масок откажут в проезде на такси и автобусах

Петербуржцам без масок откажут в проезде на такси и автобусах
В Петербурге ужесточат масочный режим. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге ужесточится масочный режим. Уже через несколько дней пассажиров без масок могут не пустить в общественный транспорт и такси.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщает комитет по транспорту Петербурга. Решение было принято межведомственной транспортной рабочей группой.

Так, пассажирам без масок и перчаток было решено с 26 октября начать отказывать в поездке на общественном транспорте. Такое же правило распространяется на такси.

При этом водители и кондукторы сами обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Горожан также предупредили о том, что число рейдов для установления нарушителей масочного режима значительно вырастет с 26 октября. Проверять обещают и такси.

Ранее gazeta.spb.ru писала о то сроках отказа от маски после вакцины от коронавируса.

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