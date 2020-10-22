Первый мед имени Павлова в Петербурге с 1 ноября начнет принимать коронавирусных пациентов

Первый мед имени Павлова в Петербурге с 1 ноября начнет принимать коронавирусных пациентов
"При этом, все обязательства по высокотехнологичной помощи мы выполним. Плановики не пострадают никакие", - подчеркнул Багненко.Фото: Baltphoto

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова с 1 ноября вновь вернется к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в четверг, 22 октября, заявил ректор высшего образовательного учреждения Сергей Багненко. Он отметил, что сейчас в вузе все еще проводится плановая госпитализация, однако приостановлено оказание экстренной помощи, чтобы предотвратить риск возникновения инфекции, поскольку зданию в самом скором времени предстоит перепрофилирование.

Предполагается, что в вузе развернут 200 коек, передает телеканал «Санкт-Петербург». Прием больных с подтвержденным COVID-19 стартует уже через несколько дней, с 1 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории 26 петербургских больниц появятся мемориальные таблички в память о погибших во время пандемии медиках.

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